Maltempo in Fvg, a Ronchi decine di alberi abbattuti come birilli

RONCHI DEI LEGIONARI Decine e decine di alberi abbattuti. Alcuni, come nel caso del rione di Vermegliano o lungo via D'Annunzio, finiti in giardini privati o sul tetto di un'abitazione. Ronchi dei Legionari ha subito gravi danni dall'eccezionale ondata di maltempo scatenatasi nella notte.

E immediatamente si sono messe all'opera alcune squadre della Protezione civile ed operai comunali, coordinati dal sindaco, Mauro Benvenuto, che ha lasciato l'ufficio di piazza dell'Unità d'Italia ed è sceso in strada, mettendosi fisicamente al lavoro per liberare strade e parchi dove erano collassati gli alberi. Anche di alto fusto.

Come il grande pino che si trova all'interno di villa San Carlo e che si è abbattuto sulla piazzetta dell'Emigrante. Qui ci sono volute parecchie ore per ripristinare il tutto. A dar man forte anche un automezzo, messo a disposizione dalla ditta Marega Edilizia. Ma anche il vicino, possente cedro ha subito gravi danni. Grossi rami si sono staccati e sono caduti a terra.

Maltempo in Fvg: un albero sradicato a Ronchi

Per molte ore la stazione ferroviaria di Ronchi dei Legionari nord è rimasta inaccessibile, a causa del crollo di due platani che hanno ostruito la sede stradale. Poi, in viale Serenissima, anche un platano ha avuto la peggio finendo nel cortile di una casa privata. Ed allo stadio di softball Giordano Gregoret un albero si è abbattuto sulla copertura della struttura adibita a spogliatoi.

“Il lavoro svolto in queste ore è stato eccezionale – ha commentato Benvenuto – e ringrazio tutti coloro che si sono messi a disposizione. Ancora una volta, voglio sottolinearlo, la macchina dell'emergenza ha funzionato in modo perfetto. Nelle prossime ore ci sarà uno spazzamento stradale straordinario lungo le vie della città, poi provvederemo a togliere di mezzo tutti gli alberi, i tronchi ed i rami che sono rovinati al suolo”.

Interventi si sono sviluppati anche in via Metlika, via delle None, via dei Capitello, via Soleschiano e nei pressi della villa romana di via dei Raparoni, mentre alcuni alberi sono collassati anche al parco Excelsior di via Roma ed all'interno degli impianti di base, accanto al palasport. Tutte queste aree sono state interdette alla circolazione pedonale. Ci vorranno alcuni giorni per mettere tutti a posto. A farne le spese anche alcune insegne, come nel caso di quella che si trovava all'esterno del negozio di calzature Bertossi, in largo Petrarca.

La situazione viene monitorata costantemente da Polizia locale e Carabinieri. “L'evento di questa notte è stato eccezionale – ha spiegato l'assessore all'ambiente, Alessandro Bassi – ma, fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta. Allo stesso tempo bisogna però riscontrare che diverse piante hanno invaso diverse abitazioni private. Le potature effettuate in regola nelle aree maggiormente abitate e soprattutto quelle frequentate da bambini e famiglie – ha continuato - ci hanno permesso di non avere altri danni. In questi ultimi mesi abbiamo curato il verde con potature speciali sulle essenze di medio e alto fusto e bonificato diverse zone della città, come i parchi di via delle Giare, di piazzale Candotto, di via San Sabba, via delle Possessioni e via Curiel. Nelle prossime ore ci adopereremo con tutte le nostre forze per affrontare la situazione attuale, pulire le aree colpite e mettere tutto al sicuro”.