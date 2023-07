Forte maltempo in tutto il Fvg: alberi abbattuti dal vento, black out elettrici, frane, inondazioni

Maltempo nella notte di giovedì: alle 2.30 un grosso fronte perturbato, con effetti da tromba d’aria, ha colpito gran parte del Friuli Venezia Giulia causando danni diffusi. Ci sono ancora rischi di temporali e permane l’allerta gialla fino alla mezzanotte di giovedì. Ecco quanto comunicato dalla Protezione civile.

Il forte vento e il maltempo della scorsa notte ha causato caduta alberi e black out corrente elettrica in vari comuni pedemontana e in pianura nel Friuli Occidentale, nella zona Udinese e nel Goriziano.

Oltre 70 gli uomini messi in campo, 30 mezzi operativi

Gli operatori della Sor, la sala operativa regionale della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia hanno attivato numerose squadre di volontari di protezione civile per monitoraggio territorio rimozione di alberi; oltre 70 gli uomini le donne in campo; oltre 30 i mezzi operativi.

Le aree più colpite

Le area più colpite: Travesio, Pasiano di Pordenone, Vito d'Asio, San Giorgio di Nogaro, Chions, Azzano Decimo, Treppo Grande, Fiume Veneto, Torviscosa, Carlino, Gradisca d'Isonzo, Cassacco, Precenicco, Latisana, Terzo di Aquileia, Fanna, Osoppo, Cervignano del Friuli, Aiello del Friuli, Porpetto Gemona del Friuli.Permane l'allerta meteo gialla fino alle 24:00 di oggi.

Mobilitati 100 volontari della Protezione civile

Un centinaio i volontari di Protezione civile in campo alle 6:45 di oggi. 200 le chiamate alla Sor, la sala operativa della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, da parte di privati cittadini e di volontari di Protezione civile.

Su richiesta dei Vigili del Fuoco, per quanto le competenza, uomini e donne di Pc opereranno per la pulizia delle strade dalla caduta alberi che ha riguardato anche abitazioni e vetture. Distacchi di massi su strada nella zona Alta Val Torre. Il maltempo si è concentrato dalle 2:30 di oggi e per circa due ore.

Non si esclude la formazione di temporali forti anche durante la giornata di oggi.

Interventi di soccorso per danni da maltempo con il coinvolgimento di persone

Cinque le persone soccorse nelle prime ore di oggi per cadute in casa o nelle pertinenze della propria abitazione mentre cercavano di chiudere le finestre a causa del maltempo. Nessuna di loro in gravi condizioni. Gli equipaggi delle ambulanze le hanno prese in carico.

A Tramonti di Sotto, lungo la 522, si è verificato un distacco di un versante/frana con caduta massi sulla carreggiata. Un masso è finito su una automobile.

È stato lo stesso conducente, un uomo di circa 30 anni, a chiamare aiuto.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che lo ha preso in carico e trattato sul posto per uno stato di shock. Non è stato ospedalizzato.

A Fiumicello Villa Vicentina, via Nazionale, altezza ponte Isonzo, due cittadini stranieri che si erano accampati nel letto del fiume sono stati colti dall'innalzamento delle acque e sono rimasti aggrappati a un pilone. È successo intorno alle 2. L'intervento per portarli in salvo è durato per circa due ore e ha visto impegnati gli equipaggi dell'ambulanza e i vigili del fuoco. I due cittadini stranieri sono stati tratti in salvo controllati sul posto rifiutano, il trasporto in ospedale.



La nota della Protezione civile aggiornata: la situazione

Nel corso della notte un sistema temporalesco molto esteso si è generato sul nord Italia e nel suo

passaggio da ovest verso est ha interessato anche il Friuli Venezia Giulia. Si sono registrate piogge

abbondanti (10-30 mm) e locali grandinate ma soprattutto raffiche di vento forte sui 100-130 km orari

in molte località sia in quota in montagna che in pianura e sulla costa.

Evoluzione

Nelle prossime ore permarrà in quota un flusso umido sud occidentale che potrà ancora favorire la

formazione di rovesci e temporali sparsi sul nord Italia e localmente anche sul Friuli Venezia Giulia. Nel

pomeriggio il fronte entrerà in regione a partire dalla zona montana e altri temporali più organizzati

interesseranno la regione da nord verso sud. Non è escluso qualche locale temporale più forte. In

seguito entrerà aria più secca da nordovest portando aria più stabile e la fine dei fenomeni

temporaleschi.

Effetti al suolo

Dalle ore 2:30 di questa mattina un sistema temporalesco ha interessato la nostra regione, si segnalano

eventi di caduta alberi e scoperchiamento di tettoie.

Le zone maggiormente colpite sono la pedemontana a cavallo fra le ex provincie di Udine e Pordenone e

la bassa pianura.

Nella pedemontana in SOR sono giunte segnalazioni di alberi caduti nei Comuni di Sequals, Majano,

Forgaria, Treppo Grande, Osoppo, Gemona, San Daniele, Vito d’Asio, Castelnovo del Friuli, Cassacco,

Fanna, Bordano, Pinzano, Clauzetto, mentre nella pianura dai Comuni di Latisana, Pasiano di Pordenone,

San Giorgio di Nogaro, Chions, Azzano Decimo, Fiume Veneto, Torviscosa, Carlino, Gradisca d’Isonzo,

Precenicco, Terzo d’Aquileia, Cervignano, Aiello, Porpetto, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Torviscosa,

San Vito al Torre , Castions di Strada.

Si registrano black out nei comuni di Torviscosa, Carlino, Artegna ed Osoppo.

Gli alberi caduti hanno interessato la viabilità ed in particolare la SR 552 in comune di Sequals, la SP1 e

la SP 22 in località Anduins ed alcune viabilità comunali nei comuni di Cervignano e San Giorgio di

Nogaro