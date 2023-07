Clacson e motori rombanti: la festa per l'apertura della galleria Montebello a Trieste

La prima vettura a passare una motocicletta bianca. L’asfalto è scuro, profuma di fresco. La moto preme sull’acceleratore e imbocca l’entrata di piazza Foraggi alle 21.29. Esce in via Salata alle 21.30 spaccate. Il silenzio di quella galleria vuota da più di un anno è interrotto da un sibilare lungo, continuo. Il motore, le ruote, le parole. Il clacson che impazza come dopo una partita dei mondiali vinta dall’Italia. La moto sfreccia, passano altri cinque o sei motorini. Poi un Fiat Ducato bianco, un taxi, un’ambulanza. Una, due, dieci macchine, in tutte e due le direzioni. La galleria di Montebello, dopo 421 giorni precisi, è di nuovo aperta. Nel video di Andrea Lasorte, i momenti salienti della serata. Qui l'articolo

02:01