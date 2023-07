Vento e pioggia sul Friuli Venezia Giulia, decine di interventi. Allerta meteo gialla fino a giovedì sera

TRIESTE Dopo giorni di caldo e afa, un’intensa perturbazione ha attraversato, nelle prime ore del mattino di mercoledì 12 luglio, il Friuli Venezia Giulia. I vigili del fuoco hanno ricevuto numerose richieste di soccorso per alberi caduti o pericolanti grondaie tende pali pericolanti. In tutto sono 26 gli interventi eseguiti tra le 4.30 e le 8 di questa mattina. E dalle 18 scatta la nuova allerta meteo diramata dalla Protezione civile fino alla tarda serata di giovedì.

I dehors all'aria sulle Rive di Trieste

Gli interventi

Il territorio più colpito è stato quello di Udine, con 13 interventi, seguito da Trieste con 9 interventi conclusi, mentre altri 3 hanno interessato Gorizia e uno Pordenone.

I volontari di Protezione civile del comune di Turriaco sono intervenuti dalle 7, per quanto di competenza, per la rimozione di numerosi alberi e rami rovinati nel parco dell'Isonzo e lungo le piste ciclabili. Gli interventi di taglio e rimozione delle piante sono terminati a metà mattina. I volontari hanno svolto anche un monitoraggio del territorio per accertarsi non vi fossero altre criticità.

A Trieste il forte vento improvviso ha causato danni e disagi nei dehors di alcuni locali cittadini e ai cancelli posti in piazza Unità in attesa del concerto di Biagio Antonacci, ma non si registrano conseguenze significative.

Le previsioni e allerta meteo

Per quanto riguarda le previsioni, l’Osmer Fvg di pomeriggio il cielo sulla regione sarà poco nuvoloso, con caldo afoso in pianura; sulla costa soffierà vento moderato e umido da sud; variabilità pomeridiana sulla zona montana. Dalla sera aumenterà la probabilità di qualche temporale, anche forte, a partire da ovest.

Giovedì la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità variabile con rovesci e temporali sparsi. Qualche temporale potrà essere forte. Soffierà vento moderato in prevalenza da sud o sud-ovest di mattina, poi di Bora dal pomeriggio. In serata tempo più stabile su tutte le zone. Temperature massime in lieve diminuzione.

E proprio in vista del maltempo delle prossime ore la Protezione civile ha diramato un’allerta meteo gialla su tutto il territorio regionale dalle 18 di mercoledì 12 luglio alle 23.59 di giovedì 13 luglio per temporali sparsi localmente anche forti.