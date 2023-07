Si sente male sulla spiaggia dei Filtri: soccorso nella notte

TRIESTE Nella notte un uomo si è sentito male in una spiaggia in Costiera, non lontano dal porticciolo dei Filtri e dalla zona dell'Osservatorio Geofisico Sperimentale a Trieste.

La zona è difficile da raggiungere e i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco hanno dovuto percorrere a piedi il sentiero che dall'Istituto di Oceanografia conduce verso le spiagge naturiste, dov'è stato localizzato l'uomo che poi è stato trasportato su una imbarcazione messa a disposizione dai Vigili del fuoco fino al porticciolo dei Filtri, dove lo aspettava un'ambulanza.

I vigli del fuoco sono stati impegnati anche in un secondo intervento, all'alba, per soccorrere una piccola imbarcazione semiaffondata alla radice del Molo Audace.

Con l'aiuto della Capitaneria di Porto, la barca è stata messa in sicurezza, evitando così una eventuale fuoriuscita di carburante dal serbatoio.