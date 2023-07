Dignano, l’assessore ha un incidente: risulta positiva all’alcoltest

DIGNANO La polizia locale di Udine ha ritirato la patente di guida all’assessore del Comune di Dignano, Vanessa Orlando perché risultata positiva all’alcoltest. Il fatto si è verificato a Udine.

L’assessore a turismo e ambiente, alla guida della sua auto, è stata fermata in via Villa Glori, a Udine, perché coinvolta in un incidente accaduto qualche giorno fa.

Secondo quanto si è appreso – gli accertamenti sono ancora in corso – Orlando, che lavora alla Coldiretti, non avrebbe rispettato il segnale di stop e si sarebbe scontrata con un’altra vettura.

Sottoposta al controllo con l’etilometro da parte degli agenti, è risultata positiva con un tasso alcolemico superiore al consentito, limite oltre il quale la violazione diventa reato, tanto che all’assessore è stata ritirata la patente e le è stata inflitta la relativa sanzione.

Secondo le procedure per Orlando scatterà anche una denuncia. Sarà ora il prefetto, in attesa del giudizio penale, a emanare un provvedimento di sospensione del documento di guida. L’assessore, contattata, ha preferito non commentare l’accaduto.