Concerto dei Måneskin a Trieste: bus navetta in partenza da tre parcheggi

TRIESTE Per il grande pubblico del concerto dei Måneskin, in programma domenica – il 16 luglio – allo stadio Rocco, saranno a disposizione anche i bus navetta, che collegheranno diversi parcheggi cittadini con l’area dell’impianto sportivo. L’attivazione del servizio, che nei giorni scorsi era stata anticipata dall’assessore comunale alla Cultura Giorgio Rossi, è stata comunicata nei dettagli dal Comune di Trieste. Già pronti da qualche giorno poi i divieti, relativi a sosta e viabilità, che interesseranno Valmaura.

Partendo dai bus navetta, per agevolare la mobilità dei partecipanti all’evento musicale, con il Rocco che a capienza massima potrà registrare fino a 26 mila persone, sono stati previsti tre specifici parcheggi di interscambio, situati al Saba Silos di piazza Libertà, a pagamento, al Montedoro Shopping Center di Muggia, gratuito, e al supermercato Eurospar di via dell’Istria, a pagamento. Organizzati quindi servizi aggiuntivi con bus che collegheranno le tre aree di sosta al Rocco lungo le seguenti direttrici: dalle 13.30 e fino al termine delle esigenze e a conclusione del concerto con la tratta del primo percorso, con andata piazza Libertà, piazza Goldoni, via dell’Istria (park Eurospar), via Flavia (PalaTrieste Allianz Dome), ritorno da via Flavia (difronte al PalaTrieste Allianz Dome), via dell’Istria (park Eurospar), piazza Goldoni, piazza Oberdan e piazza Libertà. La direttrice del secondo percorso sarà di andata e ritorno dal Montedoro Shopping Center di Muggia lungo la Grande viabilità triestina e fino a via Valmaura senza fermate intermedie.

Quanto alle restrizioni per i veicoli che interesseranno la zona dello stadio, divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli dalle 8 del 16 luglio all’una del 17 luglio e comunque fino alla fine della manifestazione in via Flavia, tra l’intersezione con via Miani e quella con via Domus Civica. E da mezzanotte del 16 luglio all’una del 17 luglio in via Flavia, nel tratto dell’area adibita a parcheggio tra l’intersezione con via Miani, l’intersezione con via Mafalda di Savoia e quella con il ponte di Giarizzole. Da mezzanotte del 16 luglio alle 8 del 17 luglio in via Valmaura, tra l’intersezione con piazzale Valmaura fino a quella con la Gvt, in via Palatucci, in via Miani, tra l’intersezione con via Flavia e quella con piazzale Atleti Azzurri d’Italia, e anche in Ratto della Pileria. E ancora dalle 20 del 15 luglio all’una del 17 luglio in Largo Martiri della Risiera, su tutto il piazzale, e in via dei Macelli.

Divieto di transito dalle 8 di oggi fino alla mezzanotte del 19 luglio in piazzale Atleti Azzurri d’Italia, su tutto il piazzale. Dalle 12 del 16 luglio all’una di notte del 17 luglio in via Valmaura, tra l’intersezione con piazzale Valmaura e quella con la Gvt oltre che in via Palatucci, in via Miani, tra via Flavia e piazzale Atleti Azzurri d’Italia. Dalle 20 del 15 luglio all’una di notte del 17 luglio in via dei Macelli.

Divieto di accesso infine dalle 12 del 16 luglio all’una del 17 luglio a via Miani, per tutti i veicoli provenienti da via Cesca, via Puschi e via San Pantaleone. L’ordinanza completa è pubblicata anche sul sito del Comune di Trieste. Domenica, infine, il Museo della Risiera di San Sabba - Monumento nazionale resterà chiuso al pubblico.