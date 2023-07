Lignano, scontrano tra automobile e bicicletta: grave bambino di 7 anni

TRIESTE. Un bambino di 7 anni è stato soccorso dal personale medico infermieristico intorno a mezzogiorno di martedì 11 luglio, a Lignano Sabbiadoro, lungo corso dei Continenti, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrati una vettura e una bici. Sulla bicicletta pedalava il bambino che è stato sbalzato per circa due metri, riportando diversi traumi.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Lignano e l'elisoccorso, atterrato nella elipiazzola di Riviera.

Il piccolo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico ed elitrasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni piuttosto serie, comunque sempre cosciente.