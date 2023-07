Emergenza migranti, Cara di Gradisca: le forze politiche d’accordo per un incontro pubblico dopo gli ultimi episodi di cronaca

GRADISCA. Una seduta straordinaria del consiglio comunale, o forse più facilmente un sit-in, in un luogo simbolo dell’emergenza-migranti a Gradisca. Per ora nulla di ufficiale – se ne sta parlando sottotraccia – ma potrebbe essere questa la reazione delle forze politiche al delicato momento di tangibile tensione sociale che sta attraversando la città sul piano della percezione della sicurezza e del decoro urbano causato dalle presenze fuori controllo di migranti in attesa di un posto al Cara.

I tre episodi che hanno scosso l’opinione pubblica (il caso delle minorenni sentitesi minacciate da due migranti, la violenta lite fra un senza fissa dimora e un asilante, la denuncia di una donna aggredita da un gruppo di stranieri) sono stati discussi dapprima in una riunione di giunta, poi in una seduta straordinaria della conferenza capigruppo.

In un clima fondamentalmente collaborativo, il vicesindaco Alessandro Pagotto ha riassunto i fatti e la posizione dell’amministrazione. L’obbiettivo a medio termine è la chiusura del Cara; nell’immediatezza urgono maggiore velocità e location ad hoc per il fotosegnalamento nonché maggiori trasferimenti di migranti per liberare posti in struttura e scongiurare così la presenza di persone costrette all’addiaccio, oltre a un rinforzo del contingente di forze dell’ordine.

Quanto alla petizione per la chiusura del Cara organizzata dal comitato apartitico Gradisca Pulita, la giunta Tomasinsig ha espresso un parere positivo sui contenuti generali del documento. «Del resto – ribadisce Pagotto – per buona parte le richieste sono le stesse della famosa mozione approvata a maggioranza del consiglio e che il sindaco ha consegnato nei mesi scorsi al Ministro dell’Interno Piantedosi. Quello che chiediamo però a questo gruppo di cittadini è di indicarci un interlocutore, in maniera da poterci interfacciare», precisa il vicesindaco.

L’assessore Stefano Capacchione (Borghi Per la Fortezza) ricorda invece come la città abbia già vissuto una fase così drammatica. «La gente delle borgate sa bene cosa voglia dire vivere in una costante tensione, come fra il 2011 e il 2013 quando il problema era il Cpr con fughe e rivolte quotidiane che terrorizzavano borgo Basiol».

Quanto all’ipotetica iniziativa bipartisan del consiglio comunale aperto alla cittadinanza – che sia davanti al Cara o nei parchi ove bivaccano i migranti – nessuno per ora conferma l’iniziativa, ma i “pontieri” dei rispettivi schieramenti sarebbero al lavoro quantomeno per ragionarci su.

Non dovrebbe fare distinguo la Lega, che all’ultimo consiglio era stata accusata di non avere sottoscritto la mozione per la chiusura del Cara. «Non certo perché contrari all’azzeramento della struttura: siamo i primi ad essere consapevoli di quanto stiano soffrendo i gradiscani. Ma perché quel documento conteneva riferimenti all’accoglienza diffusa», aveva precisato il consigliere Di Matteo