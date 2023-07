Incidente frontale a Sistiana: due auto prendono fuoco

Due auto hanno preso fuoco a Sistiana dopo essersi scontrate frontalmente per cause ancora da accertare. L’incidente è avvenuto dopo le 10.30 all’incrocio tra la strada regionale 14 e la strada provinciale 3 (Sistiana Mare). La strada è stata chiusa al traffico, sette i feriti, nessuno in gravi condizioni. Il video è tratto dal profilo Fb del sindaco di Duino, assieme a un altro estratto speditoci dalla nostra lettrice Elisabetta. Qui l'articolo

00:21