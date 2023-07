È ufficiale: la galleria di piazza Foraggi verrà riaperta al traffico martedì sera

TRIESTE È ufficiale: martedì 11 luglio, dopo oltre un anno di lavori, la galleria di piazza Foraggi riaprirà al traffico veicolare. L’ora X sarà alle 21.30.

Lo rende noto il Comune di Trieste al termine del vertice tecnico svoltosi oggi, lunedì 10 luglio: “È stato confermato che la galleria di piazza Foraggi riaprirà regolarmente al traffico veicolare domani, martedì 11 luglio, a partire dalle ore 21.30. La conferma ufficiale è stata data dal sindaco Roberto Dipiazza e dall’assessore ai Lavori pubblici Elisa Lodi al termine della riunione tecnica svoltasi oggi in Comune”.

La notizia era già stata annunciata in via ufficiosa dallo stesso sindaco nella giornata di sabato: «Ho preso in mano la situazione – spiegava qualche giorno fa il sindaco al telefono – siamo ormai pronti. Come sempre non c’è una sicurezza totale – chiarisce – perché, insomma, sicuri siamo solo di morire. Ma al 99% stavolta ci siamo. Dopo il sopralluogo di venerdì pomeriggio, ho lavorato tutto il giorno per arrivare al risultato. Ho preso in mano la situazione perché avremo il concerto dei Måneskin il 16 luglio, in cui sono previste migliaia di persone".

“Bisognava allora prendere il toro per le corna già questi giorni e così ho fatto. Dunque martedì sera, se tutto va bene, penso di riaprire. La galleria – aveva aggiunto il primo cittadino – ormai è finita. Mancano un paio di quadri e di collegamenti, ma ci siamo. Metto due persone di guardia (probabilmente agenti della Polizia locale), visto che non è ancora tutto collaudato, e apro come “zona di cantiere”. Ma un cantiere ormai finito. Direi che con questa galleria può anche bastare: se non prendo io in mano la situazione qui si rimanda alle calende greche».

Era il 16 maggio 2022 quando la galleria di Montebello veniva chiusa al traffico: 40 giorni, si diceva. Non di più: il tempo di risolvere una volta per tutte quelle infiltrazioni che negli anni avevano richiesto più e più interventi. Doveva riaprire a giugno 2022, questa la promessa: così non è stato.

Ritardi nei lavori, il costo dell’acciaio che sale, materiali difficili da reperire. Nella galleria però continuava a piovere: e così l’apertura venne rinviata a luglio, poi a ottobre, all’anno nuovo. E poi di nuovo a marzo scorso, aprile, maggio, giugno. Ora finalmente la svolta tanto attesa.