Bimba rischia di annegare in spiaggia a Grado, la madre la soccorre: portata con l’elisoccorso a Udine

GRADO. Paura pomeriggio in una delle spiagge di Grado per una bambina soccorsa con sindrome di annegamento. La piccola, 6 anni, di Gradisca, stava facendo il bagno alla Costa Azzurra quando per cause da accertare ha incontrato difficoltà ingerendo un po’ d’acqua. A soccorrerla è stata proprio la madre che l’ha caricato sulla propria per portarlo al Pronto soccorso di Grado. Qui i sanitari hanno ritenuto di allertare l’elisoccorso che ha trasportato la bambina all’ospedale di Udine. La piccola era cosciente.

E’ il secondo caso che accade in pochi giorni. Il 3 giugno scorso infatti un altro bambino di pochi anni è stato soccorso per sindrome da annegamento.

Anche in questo caso il piccolo bimbo ha ingerito accidentalmente acqua di mare mentre era in spiaggia a Marina Julia, lungo l'area costiera del territorio comunale di Monfalcone ed è stato trasportato in volo, in condizioni serie, all'ospedale materno infantile Burlo Garofolo di Trieste.

In questo caso il piccolo era in condizioni più gravi.