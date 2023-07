Trieste, ecco il treno storico diretto a Pordenone

TRIESTE E' partito sabato mattina dalla stazione di Trieste Centrale diretto a Pordenone dopo aver attraversato Monfalcone, Gorizia e Udine. È il treno “Estate a Pordenone”, uno dei treni storici che da maggio a dicembre attraversano la nostra regione con locomotive e carrozze d'epoca. Pordenone è pronta così ad accogliere all'arrivo (11.35) i visitatori del treno con un programma ricco di proposte come una visita guidata nel centro storico attraverso la riscoperta dei palazzi storici affrescati, un’escursione sul fiume cittadino a bordo del Poontoon boat per circondarsi delle bellezze naturali custodite nel Parco fluviale del Noncello e visite gratuite personalizzate al PAFF! – Museo Internazionale del Fumetto, alle mostre della Galleria Bertoia e al Museo Civico d’Arte. Il treno storico è composto da locomotiva elettrica con carrozze Centoporte degli anni '30 e bagagliaio. Itinerario e orari Andata Trieste Centrale 9:35 Monfalcone 10:02 Gorizia Centrale 10:27 Udine 11:00 Pordenone: 11:35 Ritorno Pordenone 18:05 Udine: 18:43 Gorizia Centrale 19:10 Monfalcone 19:31 Trieste Centrale 20:00 Durante il viaggio informazioni e approfondimenti di storia, tecnica e cultura ferroviaria a cura dell'Associazione Museo Sytazione Trieste Campo Marzio. Per informazioni recarsi all’Infopoint PromoTurismoFVG di Pordenone, contattare i numeri 0434 520381 e 335 1516948 o mandare una mail a info.pordenone@promoturismo.fvg.it, Video di Andrea Lasorte

01:07