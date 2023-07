Trieste, concerto all'alba al Castello di Miramare

L’eleganza della viola, il tono simpatico del fagotto e la soavità del flauto per un altro sold out sabato mattina, alle 5.24 al “Concerto all’alba” della Rassegna “Il Rossetti a Miramare. Vieni notte gentile…”. Un ulteriore evento che il Rossetti ha organizzato in collaborazione con Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Gli applauditissimi protagonisti sono stati i solisti dell’Orchestra del Verdi: Benjamin Bernstein (viola d’amore), Giorgio Di Giorgi (flauto) e Matteo Rivi (fagotto). Un concerto che prevedeva Prete Rosso con due Largo, rispettivamente dal “Concerto per viola d'amore in re minore FIl” e dal “Concerto da camera in fa maggiore F XII” seguiti dalla “Sonata in trio in re maggiore per viola d'amore, flauto e basso continuo” di Georg Philipp Telemann a cui i solisti hanno aggiunto ulteriori brani. Grandi applausi dal pubblico che, incurante della levataccia, ha goduto di un concerto impreziosito dal cinguettio dei passerotti e dall’alba che ha regalato striature rosa al cielo. Alla fine del concerto, caffè e brioche per tutto il pubblico, per suggellare un risveglio davvero speciale. Sara del Sal

