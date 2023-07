Elicottero in azione nel golfo di Trieste: è un'esercitazione

Elicottero in azione sabato mattina nel golfo di Trieste. La Capitaneria di porto è stata impegnata nell'esercitazione di un intervento di salvataggio: il recupero di una persona ferita in mare. La platea che si è casualmente trovata ad assistere alle operazioni può dunque rasserenarsi; nessun pericolo per l'apparente ferito. Video di Massimo Silvano

00:45