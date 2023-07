Sciopero alla Wärtsilä: «Il Governo deve agire subito: senza piano non c’è intesa»

TRIESTE Fuori dallo stabilimento di Bagnoli della Rosandra, un centinaio di lavoratori incrociano le braccia. Le divise grigie riparano all’ombra di uno striscione con scritto: «Industria è futuro». La vertenza Wärtsilä traina lo sciopero nazionale dei metalmeccanici chiamato per la giornata di ieri da Fim, Fiom e Uilm contro «la mancanza di politiche industriali»: «Il governo deve passare dalle parole ai fatti».

Nel piazzale davanti alla fabbrica sventolano le bandiere delle sigle. I cancelli sono coperti dagli striscioni delle rappresentanze di Fincantieri, Flextronics, Nidec, Leonardo, Insiel e Pittway. L’astensione dal lavoro nel comparto è di quattro ore alla fine di ogni turno, ma il doppio - otto ore - nello stabilimento di Bagnoli, per chiedere che «le istituzioni trovino in tempi rapidi soluzioni di reindustrializzazione»: «Solo così potremo parlare di accordi». L’adesione allo sciopero all’interno della fabbrica - secondo i sindacati - è «semi totale», oltre il 90%.

La protesta si apre con un presidio di due ore, a partire dalle 9. Il microfono passa di mano in mano tra le rappresentanze provinciali e i tre segretari nazionali dei metalmeccanici: Massimiliano Nobis (Fim), Luca Trevisan (Fiom), Guglielmo Gambardella (Uilm). Il presidio raccoglie allora le preoccupazioni di tutto il comparto e la crisi Wärtsilä diventa «paradigmatica su scala nazionale»: «È la crisi di un Paese che non crede più nell’industria», ripetono le sigle. Insieme agli operai in presidio anche le parlamentari dem Debora Serracchiani e Tatjana Rojc, con quest’ultima che richiama il governo a «un salto di qualità»: «I tavoli tecnici non bastano».

La scena è la stessa del 14 luglio del 2022, ormai quasi un anno fa. Ma nei fatti una soluzione ancora non c’è. Né per gli operai, né per i lavoratori dell’indotto. Demis Radin ha «l’umore a terra»: «Dietro di noi ci sono famiglie, i figli, i genitori anziani, la salute». Demis è in Wärtsilä da vent’anni, reparto controllo qualità. Lavora «pochissimo», e «questo pochissimo presto scomparirà: dove sbatto la testa?». La produzione è agli sgoccioli e i finlandesi chiedono da tempo la cassa integrazione per ridurre i costi di retribuzione dei 300 operai in esubero.

Roma propone all’azienda di rinviare di tre mesi il proprio impegno a non sbloccare i licenziamenti (dal 30 settembre al 31 dicembre) e ai sindacati di sottoscrivere il contratto di solidarietà previsto dall’accordo firmato lo scorso novembre. Le sigle rispondono freddamente al tentativo del Mimit di avvicinare le parti, e chiedono al governo di mettere sul piatto soluzioni concrete. La proposta di addendum «ha senso firmarla solo se dietro c’è un piano industriale - dice Alessandro Gavagnin, segretario provinciale Fim -: prima di parlare di proroghe, vogliamo vedere cosa c’è sul tavolo». La Uilm con Antonio Rodà si aspetta, «per la prossima settimana», che venga reso noto il progetto a cui sta lavorando il governo «con soggetti di natura privata e, da quanto abbiamo capito, anche una parte pubblica». In assenza di soluzioni, la posizione rimane ferma: «L’addendum ha valore solo quando sarà emerso il progetto industriale».

Wärtsilä per ora non commenta l’iniziativa del ministero. «Se non riusciamo a trovare una soluzione per questo stabilimento - dice invece Nobis dalla Fim - con infrastrutture, competenze e professionalità, allora non la si può trovare da nessuna altra parte». La vertenza è «paradigmatica, crisi dell’Italia» e anche per Gambardella «non ci sarà confronto senza certezze di un piano industriale, investimenti, occupazione».

Il governo «si è impegnato: ora devono seguire alle parole i fatti - rilancia ancoraTrevisan -. Qui si rischia di far precipitare tutto».

Marco Speranza lavora nel reparto produzione. È stato assunto in Wärtsilä nel 2007, prima faceva l’operaio alla Ferriera di Servola. «Leggi il giornale, di aziende che chiudono e famiglie disperate, non pensi mai possa capitare a te»: la notte tra il 13 e il 14 luglio di un anno fa Marco era in fabbrica a lavorare. La mattina dopo si spegnevano i motori: «È stata una mazzata sulla schiena». Le sue colleghe preferiscono non parlare: «Siamo rimaste in poche». Dietro di loro, lo striscione delle sigle: «Industria è futuro».