Le Frecce Tricolori in volo sopra piazza Unità a Trieste

Tutti con il naso all'insù in piazza Unità a Trieste, per il passaggio delle Frecce Tricolori sopra il capoluogo giuliano. L’occasione per questa estemporanea esibizione è data dal centenario dell’Aeronautica militare che ha visto gli scorsi 17 e 18 giugno a Pratica di Mare le manifestazioni più attese. Con “Am ringrazia l’Italia”, la Pattuglia acrobatica nazionale prevede di effettuare un sorvolo su ogni capoluogo di regione con lo scopo di ringraziare tutti i cittadini italiani che hanno servito e supportato la Forza armata in questi cento anni di storia. Il video è di Andrea Lasorte

01:17