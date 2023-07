Lavoratori in presidio a Trieste: «La crisi Wärtsilä è paradigmatica in tutta Italia»

TRIESTE I lavoratori di Wärtsilä tornano a riunirsi in presidio davanti ai cancelli della fabbrica.

Sullo stabilimento di Bagnoli della Rosandra si legge su uno striscione: «Industria è futuro». Fim, Fiom e Uilm indicono uno sciopero nazionale di 4 ore del comparto metalmeccanico, unendo altre 4 ore di astensione per gli operai di Wärtsilä «per chiedere che le istituzioni trovino in tempi rapidi una soluzione»:«rischia di precipitare tutto».

Nel piazzale davanti lo stabilimento sventolano le bandiere delle sigle, sui cancelli gli striscioni delle rappresentanze in lotta: Fincantieri, Felextronics, Nidec, Leonardo, Insiel e Pittway.

Lo sciopero è aperto da un presidio di due ore. Il microfono passa di mano in mano tra le rappresentanze provinciali e i tre segretari nazionali: Massimiliano Nobis (Fim), Luca Trevisan (Fiom), Guglielmo Gambardella (Uilm).

Braccia incrociate «contro le politiche del governo in ambito industriale: ci trascinano verso un punto di non ritorno». Insieme a Trieste perché «la crisi Wärtsilä è paradigmatica» su scala nazionale: «è la crisi di un Paese che non crede più nell’industria».

La scena è la stessa del 14 luglio scorso, ormai quasi un anno fa. In attesa che la trattativa con Mitsubishi arrivi a un punto di svolta, nei fatti oggi una soluzione ancora non c’è. Né per i 300 operai a rischio esubero, né per gli altrettanti lavoratori dell’indotto. Il destino di tutti è appeso a un filo e il tempo sta per scadere.

Il Mimit propone all’azienda di rinviare di tre mesi il proprio impegno a non sbloccare i licenziamenti (dal 30 settembre al 31 dicembre) e ai sindacati di sottoscrivere il contratto di solidarietà previsto dall’accordo firmato il 29 novembre scorso. Le sigle rilanciano e chiedono al governo di mettere sul piatto concrete proposte di reindustrializzazione del sito e rispondono freddamente al tentativo del Mimit di avvicinare le parti.

La proposta di addendum «ha senso firmarla se dietro c’è un progetto di reindustrializzazione - così Alessandro Gavagnin (Fim) -. Faremo nei prossimi giorni le valutazioni del caso: se necessario, si scenderà di nuovo in piazza».

La Uilm con Antonio Rodà è ferma: «Senza proposte concrete non è possibile parlare di ammortizzatori sociali». Ad oggi «non c’è nulla sul tavolo - Nobis (Fim) -. Se non riusciamo a trovare una soluzione per questo stabilimento, con infrastrutture, competenze e professionalità», un pezzo di storia della città, «allora non la si può trovare in nessuna altra parte».

La vertenza è «paradigmatica, crisi dell’Italia - così Gambardella (Uilm) -: vogliamo che si apra un confronto per la valorizzazione del sito e per offrire prospettive all’economia. Solo l'industria può assicurare un futuro a questo Paese».

Il governo «si è impegnato: ora devono seguire alle parole i fatti - rilancia Trevisan (Fiom) -. Lo sciopero vuole essere un monito: qui si rischia di far precipitare tutto».