Famiglia travolta sulla strada per Sappada: morti un bimbo di due anni, il papà e la nonna

SANTO STEFANO DI CADORE Un bambino di due anni morto assieme al papà e alla nonna: è il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto attorno alle 15,30 di giovedì 6 luglio, in centro a Santo Stefano di Cadore, in via Udine, la strada che porta verso Sappada.

Si è trattato di un investimento: una macchina con targa tedesca ha travolto una famiglia della provincia di Venezia in passeggiata, con nonni, genitori e due bambini, uno sul passeggino e l’altro su una biciclettina.

Si tratta di una famiglia di turisti che stava facendo un giro in centro al paese e che è stata travolta dall’autovettura.

Morti praticamente sul colpo il papà e la nonna mentre il bambino di due anni che si trovava con loro è stato trovato in condizioni gravissime dai soccorritori che hanno chiesto l’intervento sul posto dell’elicottero del Suem.

Con un volo disperato, il bambino è stato portato all’ospedale San Martino di Belluno. Ma non c’era più nulla da fare: il bambino è spirato.

In centro a Santo Stefano in quel momento c’erano molte persone, visto che si stava celebrando una funzione funebre.

L’allarme ai soccorritori è dunque stato immediato: sul posto i sanitari del Suem 118 con l’elicottero, l’auto medica di Pieve e l’ambulanza di Auronzo, i vigili del fuoco e i carabinieri.

La mamma ha riportato ferite non preoccupanti: è stata portata all’ospedale di Pieve di Cadore. Portata in ospedale anche la persona che si trovava alla guida dell’automobile che ha travolto la famiglia, per le eventuali medicazioni – non avrebbe riportato ferite di rilievo – e per i prelievi di rito.