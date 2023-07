Måneskin a Trieste, MyTT regala due biglietti: al concerto con Trieste Trasporti

TRIESTE Due biglietti per il concerto dei Måneskin in programma a Trieste il prossimo 16 luglio. Li regalerà Trieste Trasporti a un abbonato che si sia iscritto al programma fedeltà myTT e ne abbia utilizzato l’app, accedendo agli sconti e alle agevolazioni proposte dai partner del programma.

MyTT premia infatti la fedeltà degli abbonati del servizio di Trieste Trasporti: per potervi accedere, è necessario scaricare l’applicazione sul proprio telefonino o tablet, registrarsi e collegare al proprio profilo un abbonamento dell’autobus in corso di validità. Ogni abbonamento genera un punteggio: in base ai punti (che possono sommarsi anche a quelli dei familiari), si accede a una delle tre categorie disponibili cioè gold, silver e bronze. Con ciascuna di esse si possono utilizzare sconti personalizzati per acquisti online di prodotti e servizi. Ma soprattutto, indipendentemente dalla categoria, si può accedere agli sconti e ai vantaggi esclusivi presso locali ed esercizi commerciali sul territorio, elencati nella sezione “Vicino a te” dell’app. Per poter fruire delle promozioni e degli sconti dei partner locali, bisogna esibire dall’app MyTT il codice a barre personalizzato che viene generato per ogni cliente. Maggiore è il numero di volte che lo si esibisce e maggiori sono le possibilità di vincere i premi messi a disposizione da Trieste Trasporti.

MyTT, partito lo scorso marzo, ha raccolto in soli quattro mesi di operatività più di 2 mila iscritti e 16 partner locali, ai quali se ne aggiungeranno a breve di altri.

Il programma è stato ideato e gestito da Annalisa Gatti e Arianna De Luca di Tt, insieme con l’agenzia Basiq del designer triestino Matteo Bartoli. Le realtà che volessero aderire al programma, o i clienti a cui servisse assistenza, possono mandare una mail all’indirizzo mytt-assistenza@triestetrasporti.it.l.d.