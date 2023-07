Concerto dei Måneskin a Trieste: divieti di sosta e transito nella zona di Valmaura

TRIESTE Dopo quelli adottati per gli show di Zucchero in centro città o per le repliche de “Il Fantasma dell’Opera” nella zona del Viale, ecco i provvedimenti di viabilità connessi al concerto dei Måneskin, allo stadio Rocco il 16 luglio.

Il Comune ha predisposto un’ordinanza ad hoc.

Già in vigore il divieto di sosta e di fermata per tutti i veicoli in via Valmaura, fino alle 24 del 19 luglio, nel tratto in corrispondenza del “varco 12” dello stadio (ambo i lati).

Analoga disposizione viene attivata dalle 8 di oggi (giovedì 6 luglio) alle 8 del 19 luglio in piazzale Atleti Azzurri d’Italia; dalle 8 del 16 luglio all’1 del 17 e comunque fino a cessate necessità in via Flavia, tra via Miani e via Domus Civica (lato numeri civici pari); dalle 0 del 16 luglio all’1 del 17 in via Flavia nell’area adibita a parcheggio tra le intersezioni con via Miani, via Mafalda di Savoia e il ponte di Giarizzole.

E ancora: dalle 0 del 16 luglio alle 8 del 17 in via Valmaura fra piazzale Valmaura e la Gvt, in via Palatucci, via Miani tra via Flavia e piazzale Atleti Azzurri d’Italia e in ratto della Pileria; dalle 20 del 15 luglio all’1 del 17 in largo Martiri della Risiera e in via dei Macelli.

Transito dei mezzi vietato dalle 8 del 13 luglio alle 24 del 19 in piazzale Atleti Azzurri d’Italia; dalle 12 del 16 luglio all’1 del 17 in via Valmaura fra piazzale Valmaura e la Gvt, in via Palatucci e via Miani fra via Flavia e piazzale Atleti Azzurri d’Italia; inoltre dalle 20 del 15 luglio all’1 del 17 in via dei Macelli.

Divieto di accesso, infine, dalle 12 del 16 luglio all’1 del 17 a via Miani per tutti i mezzi provenienti da via Cesca, via Puschi e via San Pantaleone.