Lavori sulla galleria finiti: a Grignano può riaprire lo stabilimento Sirena

TRIESTE Riapre i battenti venerdì 7 luglio lo stabilimento balneare Sirena di Grignano, un ritardo rispetto al consueto avvio di stagione dovuto al cantiere che ha interessato il tunnel di accesso. Interventi urgenti, durati tre mesi complessivamente, fondamentali da realizzare da parte della proprietà per mettere in sicurezza il passaggio, dopo una “spinta”, inattesa, del monte in avanti.

Un disagio che aveva reso necessario il consolidamento della struttura, prima di consentire nuovamente il passaggio pedonale senza rischi per le persone. Lavori quindi ultimati, come conferma il gestore e proprietario del bagno, e della stessa galleria, Alex Benvenuti, che si prepara ad accogliere nuovamente triestini e turisti. «Possiamo dire che finalmente tutto si è concluso – spiega – e siamo pronti a dare il via ufficiale alla stagione. Ora speriamo solo nell’arrivo del sole, a partire da questo weekend, in un’estate che finora non è iniziata nel migliore dei modi dal punto di vista meteorologico», conclude Benvenuti.

La formula proposta dal Sirena sarà quella di sempre, con gli spazi e i servizi che ormai sono consolidati da anni.

Operativo invece già da qualche settimana il Riviera, conosciuto anche come Grignano 2, che ha aperto regolarmente la stagione nei tempi stabiliti.