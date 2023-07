Processo per fiaccolata non autorizzata a Trieste: assolto il consigliere 3V Ugo Rossi

TRIESTE Il consigliere comunale del movimento 3V Ugo Rossi è stato assolto ieri dal giudice Camillo Poillucci nel processo che lo vedeva imputato con l’accusa di aver organizzato una fiaccolata non autorizzata nell’aprile 2021, ai tempi del coprifuoco, alla quale aveva partecipato un centinaio di persone.

Difeso dall’avvocato Filippo Teglia, ha sostenuto di non aver organizzato la manifestazione e di aver semplicemente partecipato come comune cittadino.

Per Rossi è la terza assoluzione consecutiva. Tornerà in aula per un altro processo il 14 luglio e nel frattempo, sui social, ha lanciato un nuovo appello per chiedere aiuto economico, sotto forma di donazioni online, definendosi vittima di una «persecuzione politica senza precedenti, vogliono spegnere il dissenso, punirne uno per educarne cento, ma non ci arrendiamo». Ha snocciolato i numeri della sua situazione giudiziaria: 7 processi iniziati su 14 procedimenti penali in corso per un totale di imputazioni a carico che vanno da un minimo di 12 a un massimo di 55 anni di carcere. «Ho già pagato oltre 20 mila euro in spese legali – ha detto in un video ai sostenitori – e senza il vostro aiuto sarebbe stato difficilissimo andare avanti». P.T.