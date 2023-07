Le Frecce tricolori in volo sopra Trieste per il centenario dell’aeronautica militare

TRIESTE «Sarà un’ulteriore bella emozione. Le Frecce Tricolori uniscono tutti e sono l’orgoglio del nostro Paese. Venerdì sorvoleranno la nostra meravigliosa città, che sta vivendo momenti straordinari tra eventi, appuntamenti e importanti opportunità di concreto sviluppo».

Con queste parole il sindaco Roberto Dipiazza ha accolto oggi (mercoledì 5 luglio) nel salotto azzurro del municipio il comandante della Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori, tenente colonnello Stefano Vit, che ha voluto anticipare e presentare l’appuntamento di venerdì 7 luglio alle 11, sopra il cielo di Trieste, ben visibile da piazza Unità d’Italia e dalle Rive, ma anche da altre parti della città, si terrà l’annunciato passaggio delle Frecce Tricolori.

Il passaggio sulla città rientra nell’ambito dell’evento “Cento anni dell’Aeronautica Militare – In volo verso il futuro” che prevedere lo speciale sorvolo di Trieste, capoluogo regionale del Friuli Venezia Giulia, da parte della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Con “AM ringrazia l’Italia”, la Pattuglia Acrobatica Nazionale prevede di effettuare un sorvoli su ogni capoluogo di regione con lo scopo di ringraziare tutti i cittadini italiani che hanno servito e supportato la Forza Armata in questi cento anni di storia.

“Alle 11 di venerdì ha spiegato il comandante Stefano Vit – la formazione delle Frecce Tricolori arriverà alta su Trieste attirando l’attenzione dell’intera città. Poi ci allontaneremo sul mare per il primo passaggio con la formazione da 9 velivoli in “alona” e i fumi tricolori che dal mare puntano la piazza. Il resto sarà una sorpresa, in base a quanto previsto dal capo formazione, ovvero il numero uno, che disegnerà su questa bellissima città manovre non acrobatiche ma passaggi con fumi colorati. Piazza Unità e le Rive saranno una posizione privilegiata per osservare i sorvoli, ma da tutta la città potranno essere visibili le nostre manovre. Il tutto durerà qualche minuto, diciamo che ci saranno 6-7 minuti di passaggi prima di tornare alla nostra base di Rivolto”.

Nel corso dell’incontro , come segno di stima, affetto e per il consolidato rapporto di amicizia e collaborazione di Trieste con le Frecce Tricolori, il sindaco Roberto Dipiazza ha consegnato al comandante Stefano Vit lo stemma ufficiale della città, che riproduce l’alabarda di San Sergio e ricevendo a sua volta la medaglia della Pattuglia Acrobatica Nazionale.