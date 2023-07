L’abbraccio delle Frecce tricolori nell’estate dei grandi eventi a Trieste

TRIESTE In un contesto estivo cittadino caratterizzato da tanti grandi eventi, ecco che venerdì arrivano a Trieste anche le Frecce tricolori. Una spumeggiante estate giuliana ricordata dallo stesso sindaco Roberto Dipiazza nel corso della presentazione del sorvolo della formazione della Pattuglia acrobatica nazionale.

«Quest’anno in città non ci annoiamo – questo l’esordio del sindaco nel momento delle presentazioni –. Dopo il concerto di Zucchero in piazza dell’Unità e la prima in Italia per “Il Fantasma dell’Opera” ora tocca alle Frecce tricolori, un orgoglio del nostro Paese per il significato di unità che trasmettono».

Nel corso dell’incontro lo scambio di doni, con Dipiazza che ha consegnato al comandante Stefano Vit lo stemma ufficiale della città, ricevendo a sua volta la medaglia della Pattuglia acrobatica nazionale.

Stefano Vit e Roberto Dipiazza in municipio. Foto Bruni

Il sorvolo avverrà attorno alle 11 e durerà qualche minuto. «Dapprima la formazione delle Frecce tricolori farà un primo passaggio su Trieste per attirare l’attenzione della città – ha spiegato il comandante Vit –. A seguire, ci allontaneremo sul mare per poi effettuare il secondo passaggio con la formazione da 9 velivoli in “alona” e il rilascio dei rinomati fumi tricolori che dal mare puntano la piazza. Il resto sarà una sorpresa, in base a quanto previsto dal capo formazione, ovvero il numero uno, che disegnerà su questa bellissima città manovre non acrobatiche, ma passaggi sempre con fumi colorati».

L’intera operazione durerà circa 7 minuti, prima che gli aerei facciano ritorno alla base di Rivolto. Piazza Unità, le Rive e il castello di San Giusto i posti migliori per osservare i passaggi, ma da tutta la città potranno essere visibili le manovre della pattuglia acrobatica, che passerà sopra Trieste a mille piedi di altezza, pari a circa trecento metri dal suolo.

Le Frecce in volo per la 50.a Barcolana nel 2018

L’occasione per questa estemporanea esibizione è data dal centenario dell’Aeronautica militare che ha visto gli scorsi 17 e 18 giugno a Pratica di Mare le manifestazioni più attese. Con “Am ringrazia l’Italia”, la Pattuglia acrobatica nazionale prevede di effettuare un sorvolo su ogni capoluogo di regione con lo scopo di ringraziare tutti i cittadini italiani che hanno servito e supportato la Forza armata in questi cento anni di storia.

Prossime tappe

Restando in Friuli Venezia Giulia, per questo 2023 oltre al sorvolo triestino di venerdì, ne sono in programma altri due: il primo già domenica, quando la classica coda vaporosa tricolore sarà proposta anche a Lignano Sabbiadoro. Successivamente, come ogni anno (periodo Covid a parte) il 2 agosto analogo spettacolo sarà offerto ai bagnanti presenti sulla spiaggia di Grado.

La storia

Negli ultimi dieci anni sono state molte le occasioni di passaggio delle Frecce tricolori sopra Trieste. A cominciare dal 2014, in concomitanza con l’ultima tappa del Giro d’Italia di ciclismo da Gemona del Friuli a Trieste, che vide la vittoria dello sloveno Luka Mezgec in volata e il trionfo in rosa di Nairo Quintana.

Poi nel 2018 per il cinquantenario della Barcolana, prologo al ben più significativo centesimo anniversario dalla fine della Prima guerra mondiale, nel corso della parata del 4 novembre 2018.

Ultima apparizione il 29 maggio 2020, a un mese dalla fine del lockdown legato al Covid con quello che venne definito “l’abbraccio tricolore” su ognuno dei 20 capoluoghi di regione.