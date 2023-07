Zucchero incanta la platea di piazza Unità a Trieste

Torna in Friuli Venezia Giulia, dopo la tappa dell’anno scorso a Palmanova (che lo riportava in regione a nove anni da Villa Manin 2013), il bluesman italiano più famoso al mondo (oltre 60 milioni di dischi venduti): Adelmo “Sugar” Fornaciari, è salito sul palco di piazza Unità per “Live in Trieste”, dove mercoledì sera farà il bis. Nel video di Andrea Lasorte un momento della serata

00:49