Piscina Acquamarina di Trieste, iniziata la pulizia della parte interna in vista della demolizione

A quattro anni dal crollo della piscina Acquamarina a Trieste sono iniziati i lavori propedeutici alla demolizione del sito: gli operai hanno iniziato a svuotare e ripulire tutta la parte interna - plastiche, arredi, trofei, carta - in modo da poter arrivare, tra 7-8 giorni, alla demolizione vera e propria. La ditta incaricata dal Comune per l’abbattimento della struttura dove, nel luglio 2019, crollò il tetto in vetro e metallo, è la Ghiaie Ponterosso di San Vito al Tagliamento (Pordenone), la stessa che nei mesi scorsi in largo Città di Santos ha demolito la storica sala Tripcovich. La fase di demolizione dovrebbe durare circa tre mesi (eventuale periodo di ferie compreso) per concludersi tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. Il pomeriggio del 29 luglio 2019 l’intero tetto crollò senza preavviso. La struttura, solitamente affollata, quel giorno era vuota in quanto chiusa per lavori di manutenzione. Fu pertanto un caso fortuito se il crollo improvviso non causò morti o feriti. Nel video di Andrea Lasorte la parte interna della piscina, rimasta ferma a quattro anni fa.

01:23