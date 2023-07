Weekend dei saldi a Trieste: stop alle auto in centro dalle 19 all’una

TRIESTE Sabato 8 luglio stop alle auto nel centro cittadino dalle 19 e fino all’una, insieme a una serie di provvedimenti pubblicati nell’ordinanza completa, online sul sito www.comune.trieste.it, che prevede limitazioni a partire dal pomeriggio.

Dalle 15 di sabato all’una di notte, e comunque fino al termine della manifestazione, divieto di sosta e fermata con rimozione in corso Italia, via Imbriani, via San Lazzaro nel tratto compreso tra l’inizio dell’area pedonale e l’intersezione con via Valdirivo, e ancora in via della Zonta tra via Paganini e via Torrebianca, via Diaz tra via del Mercato vecchio e via dell’Annunziata, via Cadorna tra via Venezian e via del Mercato vecchio, via di Cavana tra via Venezian e via della Madonna del Mare, via della Madonna del Mare tra via di Cavana e via del Bastione.

Dalle 19 di sabato e fino all’una, o comunque fino al termine della serata, istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli in via Mazzini tra l’intersezione con le Rive e piazza Goldoni, e anche in piazza della Repubblica, via Roma tra via Machiavelli e corso Italia, via Imbriani tra corso Italia e piazza San Giovanni, via Reti limitatamente alla corsia riservata al trasporto pubblico, via Genova tra via San Spiridione e le Rive, piazza Tommaseo, via del Canal Piccolo, piazza della Borsa, corso Italia, via Diaz tra via del Mercato Vecchio e via dell’Annunziata, via Cadorna tra via Venezian e via del Mercato vecchio, via di Cavana tra via Venezian e via della Madonna del Mare, via Madonna del Mare tra via di Cavana e via del Bastione, via San Lazzaro tra l’inizio dell’area pedonale e l’intersezione con via Valdirivo, e poi via della Zonta tra via Paganini e via Torrebianca, e via Venezian nel tratto della semicarreggiata con direzione di marcia da via Diaz a via di Cavana. Attenzione alla segnaletica, che nei giorni precedenti all’evento sarà posizionata nelle varie zone per avvisare i proprietari dei veicoli su limitazioni alla sosta e successive modifiche alla viabilità.