Show, negozi aperti e niente auto per la “Notte bianca” di Opicina

TRIESTE Torna anche quest’anno - ma con un programma più ampio rispetto alle passate edizioni - “Scopri Opicina... una sera d’estate”. La manifestazione, promossa dal consorzio “Centro in via - Insieme a Opicina”, e organizzata di concerto con il Comune di Trieste - vivrà il momento clou nella serata di venerdì 14 luglio, ma sarà preceduta da tre prologhi: le premiazioni dell’Infiorata, domenica 9, l’inaugurazione della mostra di pittura di Donatella Bartoli intitolata “Dal Carso al mare”, lunedì 10, e la presentazione di due libri, mercoledì 12.

Ma veniamo subito al “piatto forte”. Fitto il calendario degli eventi di venerdì 14 fra concerti, intrattenimenti per tutte le età, spettacoli e degustazioni. I negozi rimarranno aperti fino alle 23, mentre il centro di Opicina sarà chiuso al traffico privato dalle 19 fino alle 24, in modo da rendere completamente disponibile ai pedoni tutta l’area centrale del borgo. «Quest’appuntamento che da 13 anni anima una serata estiva a Opicina – ha spiegato Nadia Bellina, presidente di “Insieme a Opicina”, alla presentazione dell’evento svoltasi ieri mattina in Municipio a Trieste – vuole essere un momento di aggregazione e di festa per tutti». “Il modello vincente che propone Opicina ogni anno – ha sottolineato la vicesindaco di Trieste Serena Tonel – lo vogliamo esportare anche in altre zone della città».

Si comincia come detto domenica 9 luglio, alle 17.30, nella sala della Zkb, in via del Ricreatorio, con la premiazione dei vincitori dell’Infiorata. Il giorno dopo, lunedì, alle 18, la mostra organizzata dall’associazione di volontariato “Volop”, nella sala intitolata a “Mitja Cuk”. Mercoledì 12, alle 18.30, alla pizzeria “Veto”, ci sarà la presentazione del libro “Quando la parti? Una storia di trasporto, emozioni e capolinea” di Davide Destradi, mentre alle 20.30, alla Kleine Berlin, si terrà quella di “Passeggiata tra le stelle con Spiro Dalla Porta Xydias”, di Nadia Pastorcich. Giovedì 13, abbinate sempre alla manifestazione di Opicina, sono in agenda delle visite guidate alla Kleine Berlin, alle 18 e alle 20.

Venerdì il via alla manifestazione vera e propria: dalle 15 l’esposizione della vettura storica del tram al capolinea di Opicina e di vetture d’epoca in via Nazionale 38, a cura del club “Venti all’ora”. Alle 19 il via ai festeggiamenti sarà dato dalla banda Berimbau, che percorrerà le vie del centro a suon di musica. Intrattenimenti musicali sono previsti alle 19.30 al Wine Bar, al Bar alla Tramvia e al Bar Tabor. Dalle 20, alla Gelateria Arnoldo, serata di Rock and roll e blues con i “Sounds of Sleepless” e i “Selfies”, e al Caffè Vatta il concerto degli “Acoustic Unplugged”. Alle 21, inoltre, spazio all’esibizione dell’associazione “Cheerdance Millenium” alla rotatoria della stele di Zinzendorf. Alle 22, infine, alla Corte degli Artisti, dimostrazioni di difesa personale a cura di “Progetto autodifesa”. Dalle 19 alle 23 saranno pure attivi tre gonfiabili per i bambini. Sostengono l’evento i commercianti di Opicina, la Regione e la Zkb