Il Fantasma dell'Opera sbarca a Trieste: l'anteprima

Il Politeama Rossetti di Trieste ospita martedì 4 luglio, la prima del nuovo allestimento del “Fantasma dell’Opera”. Nel video i protagonisti Ramin Karimloo (Erik) e Amelia Milo (Christine), introdotti dal regista Federico Bellone, presentano in anteprima il brano “Point of no return” accompagnati al piano dal maestro Julio Awad.

01:39