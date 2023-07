Monfalcone, bimbo di tre anni rischia di annegare a Marina Julia: è in gravi condizioni

MONFALCONE. Un bambino di pochi anni di età è stato soccorso dal personale medico infermieristico nel tardo pomeriggio di lunedì 3 luglio per sindrome da annegamento.

Per cause che restano da chiarire ha ingerito accidentalmente acqua di mare, lungo l'area costiera del territorio comunale di Monfalcone.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Monfalcone, quello dell'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso. Attivata la forza pubblica.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico il bambino per cui è stato disposto il trasporto in volo, in condizioni serie, al Burlo di Trieste.