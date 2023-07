Ronchi, in vendita a metà prezzo i libri di Andrea Cianel

RONCHI L’ultimo colpo di coda, purtroppo, nella vita de La Linea d’Ombra, la libreria indipendente di Ronchi dei Legionari che, dopo la prematura scomparsa del suo titolare, si appresta a chiudere definitivamente i battenti. Ma prima di allora il fornitissimo ed amato punto vendita di via Verdi darà ancora modo di immergersi tra i libri e fare degli acquisti a prezzo scontato: 50% sul prezzo di copertina. L’iniziativa è della famiglia di Andrea Cianel che ha deciso, anche con una sorta di omaggio al bravissimo ed appassionato libraio, di mettersi al di là del bancone e non far disperdere nel nulla quell’immenso patrimonio.

Andrea Cianel Foto Bonaventura

Ancora per qualche giorno. A dar loro man forte il commercialista che ha seguito per la famiglia la restituzione dei libri e anche per aiutare la stessa famiglia del libraio, mentre un grande aiuto per la resa dei libri è stato dato da Virna della Ubik. Si andrà avanti, come detto, ancora per qualche giorno, ma già ieri sono stati in tanti a fare acquisti, ricordando la grande professionalità, la passione e la disponibilità di Andrea, che non era un semplice commesso, ma un libraio di altri tempi. La sua “casa” sarà aperta dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Poi, come detto, calerà, inesorabile, il sipario, anche se, da qualche settimana, si parla di un interessamento per l’apertura di una nuova libreria. Sarebbe davvero una buona, buonissima notizia. Ma, per ora, si tratta solo di timidi approcci, nulla di veramente concreto.

Andrea Cianel aveva rilevato la Linea d’Ombra una quindicina di anni fa, proprio mentre essa stava, anche allora, per chiudere i battenti. Lui ci aveva creduto e ti era tuffato anima e corpo in questa avventura imprenditoriale. Non sempre facile, non sempre agevole, anche perché la concorrenza è davvero tanta. Ma quello era diventato il suo mondo, nel quale aveva lavorato senza sosta, senza mai davvero riposarsi o prendersi un periodo di vacanza ed anche non preoccupandosi delle sue condizioni di salute. Andrea sapeva bene come consigliare la sua affezionata clientela, aveva ben presente titoli, autori e case editrici. Nulla era lasciato al caso ed anche il titolo più recondito per egli era ben conosciuto. Ora la città resta orfana anche dell’ultima libreria indipendente rimasta. E sarebbe un vero peccato che nessuno ricalcasse le sue orme. Per il momento, come detto, resta la possibilità di godere degli sconti e portarsi a casa qualche buon volume da leggersi, magari all’ombra, durante le giornate estive. Ricordando che quel titolo era stato scelto da Andrea, uomo profondo e di grande cultura. Un uomo di altri tempi che non dovrà essere dimenticato.