“Estate in Movimento” tra la pineta di Barcola, Melara e Altura

L’associazione Benessere, con il patrocinio del Comune di Trieste, ripropone anche quest’anno il ricco calendario di appuntamenti di “Estate in Movimento”, tradizione stagionale all’insegna di uno stile di vita attivo. Tra la pineta di Barcola, il quadrilatero di Melara, e da quest’anno anche il centro anziani Marenzi e il Parco Falcone Borsellino di Altura, l’offerta di corsi sarà ampia e differenziata: ginnastica dolce, yoga, zumba, pilates, danzaterapia e danza del ventre, aikido, scherma storica.

Corsi a cui si aggiungeranno tre eventi differenziati, due stage di sciabola d’abbordaggio e pugnale bolognese, e il workshop di kalari yoga. Per partecipare basta presentarsi nel luogo in base all'orario prestabilito, se necessario con un tappetino personale per gli esercizi a terra. Non servono iscrizioni e le lezioni sono gratuite.

Il referente di “Estate in Movimento” Saul Laganà ricorda come l’obiettivo sia sempre lo stesso ormai da molti anni, la diffusione di uno stile di vita attivo nella popolazione triestian e del binomio salute-movimento.

Per informazioni, orari consultare www.benessereasdc.it.