Droga, alcol e patenti a rischio: la mobilitazione del Comune di Gorizia

GORIZIA Basterebbe il dato fornito dalla Polizia stradale. Nel 2022 sono stati pizzicati, a Gorizia, 93 automobilisti che guidavano l’auto in stato di ebbrezza. Un numero importante, senza contare la parallela attività dei carabinieri e delle altre forze dell’ordine.

Un tanto per introdurre il ruolo che intende svolgere il Comune di Gorizia. A confermarlo il Dup (il Documento unico di programmazione che a breve approderà in aula). L’ente è stato, infatti, destinatario di un importante finanziamento statale per la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all’incidentalità stradale, alcol e droga correlata.

L’iniziativa, coordinata dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, vedrà quindi attuarsi il progetto comunale “Questa è vita! Azioni di prevenzione e contrasto dell’incidentalità stradale alcol e droga correlata” che concretizzerà diverse e importanti iniziative in tema. Si va dalla formazione di docenti, insegnanti e istruttori delle autoscuole a interventi educativi e informativi rivolti agli studenti. Senza dimenticare l’attività di “aggiornamento e sensibilizzazione” per patentati di lunga data a altre iniziative sul territorio, ancora da individuarsi.

Nel dettaglio, il Comune ha ottenuto 230 mila euro dal Dipartimento per le politiche antidroga afferente alla Presidenza del Consiglio dei ministri che ha premiato, in tutta Italia, i progetti innovativi e sperimentali che vanno ad agire sia sul fronte della deterrenza sia su quello dell’informazione, con particolare attenzione ai giovani. Da rammentare come, ogni anno, sono più di 6.500 gli incidenti stradali causati da alcol e droghe nel Belpaese. Gli incidenti stradali sono complessivamente la prima causa di morte soprattutto per chi ha un’età compresa tra i 15 e i 24 anni. Non solo. Parecchie ricerche svolte su questa materia testimonia come 9 incidenti stradali su dieci potrebbero essere evitati adottando comportamenti corretti. Edè in questa direzione che va il piano elaborato dal Comune che vede, ovviamente, il coinvolgimento della Polizia locale.

«L’iniziativa - spiega il Comune nel Documento unico di programmazione (Dup) - si svilupperà in parallelo con altro progetto a carattere regionale in materia di sicurezza stradale da parte dell’Aci di Gorizia». Un’utile mobilitazione a 360 gradi. —

