Auto rigate col chiodo in via Ascoli a Gorizia: proteste e denunce

GORIZIA Cofani di automobili e porte sfregiate utilizzando, molto probabilmente, un chiodo. Una scena, purtroppo, vista parecchie volte anche in una città proverbialmente tranquilla come Gorizia. Solo che questa volta c’è un’anomalia, nel senso che il vandalo non si è sfogato su una sola vettura ma su più automobili tutte lungo la stessa strada. Non è dato sapere quali marche e quali modelli sono stati danneggiati.

La denuncia di Altinier (Lega)

A darne conto il consigliere comunale della Lega, Stefano Altinier. È venuto a conoscenza della presenza di uno o più vandali che colpiscono, senza un apparente perché, le automobili parcheggiati nell’ex ghetto ebraico, in via Ascoli. Raid che, a sua detta, sono ricorrenti ma non c’è stato ancora verso di individuare il o gli autori. E i residenti cominciano, davvero, ad avere le tasche piene anche perché le riparazioni in carrozzeria costano parecchio.

Spiega Altinier: «Il problema si verifica all’inizio della via Ascoli, dal lato degli Uffici postali per intenderci. Deve esserci qualcuno che, da mesi ormai, si diverte a sfregiare le fiancate delle automobili regolarmente parcheggiate. L’altro giorno, su dieci vetture, ne ho contate dalle sette alle otto rigate con un chiodo o con una chiave. Mi risulta che c’è stata anche una denuncia contro ignori fatta alla Massarelli ma ne occorrerebbero di più anche per mettere in moto l’iter per sistemare lì eventuali telecamere», conclude l’esponente leghista che auspica, anche, un potenziamento dei controlli.FRa.Fa.