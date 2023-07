"Io e il caffè", la quarta puntata è dedicata ai diversi metodi di preparazione

"Io e il caffè": eccoci alla quarta puntata della serie video condotta da Marco Bazzara. Sul cartaceo, in sempre edicola oggi, sabato 1 luglio, la rubrica invece prosegue raccontandoci la storia di Aurora Apone: i bernoccoli in barca, la vittoria alla “Capo in b championship” 2019 e l'impiego al Caffè Sacher. Qui il link “Io e il caffè”: la nuova la rubrica del Piccolo ci racconta gli aromi e le storie da scoprire dentro una tazzina