«I migranti si affidano ai passeur perché non hanno alternative»

TRIESTE L’inchiesta della Procura-Dda di Trieste, che ha smantellato in città una rete di trafficanti di esseri umani, non è di certo passata inosservata a chi ogni giorno si occupa dell’accoglienza dei migranti. L’Ics condivide «lo sdegno» suscitato da quanto emerso nell’indagine – le violenze subite dai migranti – ma ritiene che quella stessa indagine non porti «particolari elementi all’analisi di fenomeni ben noti da molti anni». La onlus pone un interrogativo di fondo: perché i migranti si affidano alle organizzazioni criminali? «Lo sdegno, da solo, non basta perché non aiuta a comprendere la realtà e quindi ad agire affinché tali violenze siano realmente contrastate», osserva Gianfranco Schiavone, presidente dell’Ics. «Le organizzazioni che gestiscono il traffico di esseri umani sono, per i migranti, i loro aguzzini e i loro salvatori nello stesso tempo. Ai loro “servizi” si devono rivolgere, in assenza di alternative, coloro che fuggono dai loro Paesi a causa di persecuzioni e conflitti».

Tutto ciò, annota Schiavone, è la diretta conseguenza della mancanza, in Europa e in Italia, «di canali di ingresso protetti per i rifugiati».

E questo «è il grande tema rimosso dal dibattito pubblico; al suo posto si è affermata una violenta retorica che ruota attorno all’indistinto slogan del “fermare le partenze”. Fermare le partenze significa di fatto contrastare il “diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni” (Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, art. 14) ed è quindi opzione che va ripudiata dalla coscienza collettiva perché contraria all’ordinamento giuridico di tutela dei diritti fondamentali su cui si fonda la nostra società. L’Italia – conclude – non ha alcun programma di ingresso protetto dei rifugiati che permetta almeno a parte di loro di non doversi affidare alle organizzazioni criminali per poter fuggire da condizioni di vita che sono percepite, a ragione, come ben più gravi del rischio di violenza e di morte durante i viaggi».

Violenze che anche la Caritas di Trieste, analogamente impegnata nell’accoglienza, intercetta ogni giorno nei racconti dei profughi. «Sono storie reali – rileva il direttore don Alessandro Amodeo – e dietro ci sono organizzazioni criminali composte anche da persone che vivono a Trieste e che all’apparenza hanno una vita normale. Va quindi evidenziato il lavoro significativo delle forze dell’ordine che riescono a entrare in modo così capillare in queste organizzazioni e a smantellarle».

La presidente dell’associazione Linea d’Ombra, la onlus che dà assistenza ai migranti della rotta balcanica, soprattutto a chi è privo di accoglienza, sposta l’accento sulla mancanza di strutture: «È umano, da parte delle istituzioni, lasciare 150 persone in strada?», domanda la presidente Lorena Fornasir. «Hanno diritto all’accoglienza e invece non hanno nulla. Gravitano attorno alla piazza in condizioni disastrose».