“Siora Rosa” addio, lo storico buffet di Trieste ha chiuso

TRIESTE Sabato 30 giugno: ultime ore per potersi gustare un “rodoleto de coto”, un piatto caldaia, il goulash, il baccalà, le seppie in umido o i sardoni in savor da “Siora Rosa”.

In serata, lo storico buffet di via Torino ha chiuso le sue luci, in attesa che qualcuno rilevi l’attività o comunque prenda in locazione quel foro commerciale. La famiglia Facco che gestisce il locale dal ’75 – sebbene in quell’angolo che si affaccia su piazza Hortis esista un pubblico esercizio addirittura dal 1921 – ha deciso com’è ormai noto di chiudere per assenza di ricambio generazionale.

Grazie Siora Rosa, lo striscione affisso dai clienti affezionati davanti allo storico locale nel suo giorno di apertura

Trieste si vede così costretta a dire addio a un altro luogo di culto della tradizione culinaria, e ieri, nell’ultimo giorno di apertura, molti triestini hanno approfittato per bere un’ultima birra a quel bancone, respirando così ancora una volta l’atmosfera unica di quel buffet, tanto amato anche dagli studenti che gravitano in zona e meta “di pellegrinaggio” di molti turisti alla ricerca dei sapori tipici della nostra città.