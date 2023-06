Campus scolastico di Gorizia: il progetto spiegato in 3 minuti

GORIZIA Ecco come è stato illustrato il futuro campus scolastico di Gorizia, che diventerà la nuova “casa” del liceo Slataper e dell’Iti Galilei in via Vittorio Veneto. Il gigante intristito, il vecchio ospedale civile, verrà raso al suolo e, al suo posto, sorgerà una struttura moderna, senza eguali in regione. Ad occuparsi del progetto la Recs architects Stp srl, con sede a Parma , che vanta diverse realizzazioni nel mondo e si è aggiudicata il concorso promosso dall’Ente di decentramento regionale (Edr). Venerdì mattina si è svolto un sopralluogo all’ex Civile in cui sono stati illustrati i dettagli di un progetto su larga scala che cambierà letteralmente faccia a un’area oggi pesantemente degradata. L'articolo