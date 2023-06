Duino Aurisina: hotel, locali, spiaggia. Portopiccolo “rivive”

DUINO AURISINA. Portopiccolo, si riparte. Il giorno tanto atteso del ritorno all’attività del comprensorio di Sistiana è dunque arrivato. Puntuale come annunciato - anzi, con un giorno di anticipo, perché inizialmente si era parlato di sabato primo luglio - oggi infatti il villaggio torna a vivere. A dare l’annuncio ufficiale è stato in queste ore Tito Di Benedetto, general manager del Tivoli Portopiccolo Sistiana Resort, nuova denominazione dell’hotel cinque stelle de-luxe, punta di diamante dell’offerta dell’intero villaggio: «Apriamo l’albergo – ha precisato lo stesso Di Benedetto – con annessi ristorante e bar, nonché la spiaggia, che sarà una nostra pertinenza e si chiamerà Ocyan, e il bar della spiaggia, impegnando per ora una sessantina di addetti. Per l’hotel abbiamo già registrato le prime prenotazioni, le cui procedure sono attive da qualche giorno sul sito del gruppo. Per quanto riguarda le altre strutture, a partire dalla Spa, per proseguire con il Centro congressi, bisognerà attendere ancora qualche giorno – ha sottolineato ancora Di Benedetto – perché per tali attività dobbiamo selezionare il personale».

Gruppo che fa capo alla Minor Hotels

In effetti, entrando sul sito del gruppo che fa capo alla Minor Hotels, realtà di livello internazionale con sede a Bangkok che dispone di ben 550 alberghi distribuiti in 55 paesi fra Asia, oceani Pacifico e Indiano, Medio Oriente, Africa, Europa e Americhe, il Tivoli Portopiccolo è descritto con dovizia di particolari: si parla delle 58 camere e delle relative caratteristiche, degli spazi per incontri ed eventi e del Beach Club. Di Benedetto ha intrapreso con entusiasmo questa nuova avventura, anche perché Trieste e i suoi dintorni li conosce molto bene, essendo stato il direttore dell’Hotel Hilton, la prestigiosa struttura alberghiera attiva nel cuore di Trieste. «Sono stato io a inaugurare l’Hiton – ha ricordato con soddisfazione – e adesso sono qui a Portopiccolo con un unico ma fondamentale obiettivo, che consiste nel rivalutare questa struttura, straordinaria per potenziale».

Soddisfazione del sindaco

E grande soddisfazione per la riapertura di Portopiccolo è stata subito espressa pure dal sindaco di Duino Aurisina Igor Gabrovec: «Ritorna la vita a Portopiccolo – ha commentato – e di questa svolta siamo molto contenti, anche perché così si chiude positivamente una stagione di grandi incertezze. Sappiamo che il nuovo gestore è di assoluta garanzia e ne conosciamo la determinazione nell’intento di rilanciare la struttura, coprendo l’intero arco dell’anno solare, in modo che Portopiccolo non diventi soltanto un villaggio per l’estate, ma sia capace di catalizzare l’attenzione di turisti e residenti in tutte le stagioni. Se Portopiccolo funziona è l’intero indotto dell’entroterra del nostro territorio a beneficiarne. Come amministrazione – ha concluso il sindaco – andremo con frequenza a verificare che il rilancio di Portopiccolo si svolga nel modo migliore