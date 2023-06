Usa, il triestino Ricky Russo ci guida nei luoghi del film A Thousand And One

Opera prima della regista statunitense A. V. Rockwell, A Thousand And One è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival 2023 dove ha vinto il Gran Premio della Giuria per un film Drammatico. In Italia il film sarà presentato alla 69° edizione del Taormina Film Festival. Protagonista la cantante Teyana Taylor nel ruolo di una madre ferocemente decisa a garantire un futuro al figlio. A Thousand And One è un’ode al potere della famiglia, unica ancora di salvezza in un mondo in evoluzione che si disinteressa delle vite degli ultimi. Al cinema dal 29 giugno distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy. Nel video promo Ricky Russo (triestino, guida turistica a New York) ripercorre i luoghi e i momenti più iconici del quartiere di Harlem a New York, dove il film è ambientato.

04:41