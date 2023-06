L’officina dell’Enfap di Monfalcone, fra scuola e lavoro

Tutti promossi e pronti a entrare nel mondo del lavoro. Per i dieci studenti del corso triennale di qualifica professionale in saldocarpentiere della sede Enfap di Monfalcone l’esame finale, che si è tenuto giovedì 29 giugno, è stato pratico e teorico. Per tutti è arrivato al termine di un percorso che in questo terzo anno è stato diviso esattamente a metà (528 ore e 528 ore) tra l’esperienza sul campo, nelle aziende del territorio, che già se li contendono, e quella tra i muri delle aule e dell’officina della sede di via Timavo, dove la strumentazione per la saldatura è in fase di totale rinnovamento grazie a un contributo della Regione. Servizio di Laura Blasich, video di Katia Bonaventura