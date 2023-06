la mappa

Pazienti senza un medico di base nel Monfalconese: inaugurato il quarto Asap del territorio e ne arriva un quinto a San Pier

Il nuovo Asap di via Romana si aggiunge a quello di via Crociera: Monfalcone ha due ambulatori sperimentali. Ronchi e San Canzian ne hanno già due. Il quinto è in arrivo a San Pier

Laura Blasich