Concerti di Zucchero e Antonacci in piazza Unità: le modifiche alla viabilità triestina

TRIESTE Per i tre concerti previsti in luglio in piazza Unità, nell’ambito di “Live in Trieste 2023” (Zucchero il 4 e il 5, Biagio Antonacci il 15), il Comune ha emesso un’ordinanza con provvedimenti di viabilità collegati.

Verrà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli su via della Muda Vecchia dalle 6 del 29 giugno alle 12 del 6 luglio nonché dalle 6 del 13 luglio alla stessa ora del 16 luglio, su ambo i lati eccetto sugli stalli disabili. Medesima disposizione per largo Granatieri dalle 6 del 3 luglio alle 12 del 6 luglio e dalle 6 del 13 luglio alle 6 del 16 luglio, sul lato del civico 1 (palazzo Anagrafe) nel tratto compreso tra l’area di sosta riservata alla ricarica delle auto elettriche e l’intersezione con via Malcanton. Sosta e fermata vietate, con rimozione, dalle 7 del 29 giugno alle 24 del 6 luglio e dalle 7 del 14 luglio alle 24 del 18 luglio, in via dell’Orologio, sulla piazzola di carico-scarico merci posizionata sul fronte del civico 1.

Divieti di transito sulle Rive per tutti i veicoli: a partire dalle 20 e sino a cessate esigenze nelle giornate di martedì 4, mercoledì 5 e sabato 15 luglio – lungo entrambe le semicarreggiate – in Riva del Mandracchio, Riva Caduti per l’Italianità, Riva Tre Novembre, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mercato Vecchio e quella con piazza Tommaseo. Stop al transito pedonale dalle 18 e sino a cessate esigenze sempre il 4, 5 e 15 luglio in piazza Unità, via dell’Orologio (solo parte pedonale), via dello Squero, passo di piazza Fonda Savio, nel porticato sotto il municipio. Divieto di transito pedonale dalle 20 e sino a cessate esigenze nelle stesse giornate anche sul marciapiede di Riva Caduti per