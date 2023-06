A Farra la danza è inclusiva ed è a portata di tutti

Art Without Borders prosegue con Dance for all, laboratorio di danza sportiva inclusiva aperto a tutti. La rassegna coordinata dal Comune di Farra d’Isonzo, con il coinvolgimento di tanti partner pubblici e privati, entra nel vivo con il progetto portato avanti Just Dance & Fit insieme al Funnycenter Academy di Feletto Umberto, che intende dimostrare quanto la danza, come tutte le forme d’arte, sia un mondo inclusivo, in grado di abbattere qualsiasi tipo di difficoltà o barriera. Video di Pierluigi Bumbaca