Frontale a Grado, nonno e nipotino di Staranzano trasportati con due elicotteri all’ospedale di Udine. Terzo ferito al San Polo

GRADO Nonno e nipotino di 5 anni trasportati in elicottero con altrettanti mezzi aerei all’Ospedale di Udine Santa Maria della Misericordia di Udine mentre un terzo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Monfalcone. Tutti i codice giallo e stabili e coscienti come comunica il Sores, quindi non in pericolo di vita.

E’ l’esito dello scontro frontale fra due autovetture avvenuto lungo la provinciale Grado-Monfalcone tra dopo la Pineta uscendo a Grado e il villaggio Ca’ Laguna attorno alle 14 di mercoledì pomeriggio. Il nonno di 80 anni e il nipotino di 5 anni sono di Staranzano mentre l’altro conducente sulla cinquantina è di Grado.

Tra l’altro una delle due autovetture, quella proveniente dalla direttrice di Monfalcone con a bordo il nonno e il nipotino, è finita nel fossato lato Barbana. Il motivo dell’invasione di corsia che ha causato il frontale non sono note. Interrotto ovviamente anche il traffico veicolare che è rimasto così fermo per diverso tempo fintanto che i vigili del fuoco non sono riusciti a mettere in sicurezza la strada.

Sul posto per i rilievi i carabinieri della stazione di Grado al comando di Alessandro Maggio.. Come curiosità da rilevare che le due autovetture sono entrambe Nissan, una di più grandi dimensioni, quella che è finita nel fosso e l’altra più piccola. Tanti automobilisti sono rimasti bloccati per almeno 45 minuti ma anche diversi motociclisti e pure ciclisti che transitavano lungo la parallela e frequentata pista ciclabile. Fortunatamente, si diceva, le ferite riportate non sono gravissime.

Il problema più rilevante è quasi certamente quello del piccolo che ha subito un trauma facciale con qualche dente spaccato. Il nonno invece ha lamentato dolori alla schiena e lombari. L’altro automobilista, il gradese, ha subito invece un trauma toracico e varie escoriazioni. A margine dell’incidente c’è da dire che ha destato particolare attenzione anche a persone che non si trovavano nei pressi del luogo dell’incidente poiché ha colpito parecchio il fatto di veder giungere a Grado ben 2 elicotteri del soccorso sanitario. Normalmente l’atterraggio dell’elisoccorso avviene al campo sportivo dell’Isola della Schiusa ma questa volta uno dei due è atterrato in un campo nei pressi del luogo dell’incidente. Purtroppo non è questo l’unico incidente della stagione che avviene lungo la provinciale Grado-Monfalcone. Ricordiamo, infatti che pochi giorni fa, nottetempo, nella zona dei campeggi, s’era registrato un altro incidente fra tre autovetture (anche allora un’autovettura era finita in fosso). L’incidente era avvenuto verso mezzanotte fra venerdì e sabato e a rimanere feriti erano stati cinque giovani. Tutti feriti ma fortunatamente non gravi. Molti danni invece alle autovetture così come quelle dell’incidente di ieri che hanno subito danni molto rilevanti.