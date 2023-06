La protesta dei migranti davanti alla Prefettura di Trieste

TRIESTE Una protesta silenziosa: a parlare solo i cartelli che tengono in mano: Viviamo in strada da mesi. Documenti e accoglienza dignitosa per tutti". Poche parole semplici per un messaggio diretto e chiaro. Si svolge così, martedì mattina, la protesta dei migranti che si sono riuniti in piazza Unità d'Italia, davanti alla Prefettura di Trieste. Video di Andrea Lasorte

00:38