Trieste, scooter si schianta contro un auto: marito e moglie feriti in maniera non grave

TRIESTE. Incidente stradale scooter contro auto sulla grande viabilità sopraelevata, martedì pomeriggio 27 giugno, all’ altezza ex Ferriera in direzione molo settimo. Una coppia in sella a uno scooter lei 70 amni lui 71 marito e moglie, si sono schiantati su un veicolo. L’uomo alla guida dell’auto è rimasto illeso. Il conducente dello scooter è stato sbalzato per un metro e si è procurato un trauma cranico commotivo e un trama al braccio superiore, mentre la moglie solo traumi minori. Sul posto automedica e ambulanza del 118 oltre alla Polizia locale per i rilievi.