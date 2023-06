Ragazzo di 17 anni cade in moto e muore nella notte a Monrupino: ecco chi era

TRIESTE Ha perso la vita a soli 17 anni mentre tornava a casa in moto.

L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte di lunedì 26 giugno a Monrupino.

Federico Huisman sul molo Audace di Trieste. Foto tratta da YouTube

Federico Huisman non ce l’ha fatta: troppo gravi le ferite che ha riportato cadendo dalla motocicletta mentre percorreva la strada fra il campo sportivo di Repen e il centro del paese, dove abitava.

Nessun altro mezzo è stato coinvolto: al momento è solo dato sapere che il 17enne ha perso il controllo ed è rovinato a terra.

La moto a bordo del quale viaggiava il giovane che ha perso la vita nella notte tra lunedì e martedì 27 giugno

Dopo la chiamata di aiuto giunta al 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Opicina e l'automedica proveniente da Trieste. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Aurisina.

Il luogo dell'incidente, lungo la strada fra il campo sportivo di Repen e il centro del paese. Foto di Andrea Lasorte

Il personale medico infermieristico ha preso in carico il ragazzo che è stato trasportato in codice rosso in gravissime condizioni all'ospedale di Cattinara dove, dopo poco, è deceduto.

Una carriera da calciatore

Federico Huisman, oltre che appassionato motociclista, era conosciuto anche come giocatore di calcio.

Ha iniziato a giocare con le giovanili del Kras Repen, la squadra di Monrupino. Poi è passato alla Trieste Victory Academy, la squadra di Borgo San Sergio.

Nell'ultima stagione ha militato nelle fila del Tabor di Sesana.

Notizia in corso di aggiornamento