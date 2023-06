Cerca di dare fuoco ai tavoli de La Tana: “Una vendetta dopo aver mangiato in quella pizzeria”

TRIESTE Alla fine del mese scorso, il titolare della pizzeria “La Tana”, ubicata nei pressi di piazza san Giacomo, denunciò ai Carabinieri di via dell’Istria di aver subito, nel corso della notte precedente, un danneggiamento agli arredi esterni del proprio esercizio.

Più specificatamente qualcuno aveva deliberatamente dato fuoco ai tavolini e alle sedie che, di notte, vengono lasciate nel dehor in Campo San Giacomo. I militari acquisirono le immagini delle telecamere di sorveglianza dalle quali era ben visibile l’intenzionalità del gesto ma che non consentivano comunque di identificare l’autore.

L’evento ha avuto una forte eco, non potendosi escludere un possibile tentativo di estorsione sul quale però il titolare non ha fornito elementi utili. Quindici giorni dopo tali atti si sono ripetuti per due notti di seguito, provocando ulteriori danni anche ad ombrelloni e suppellettili.

I Carabinieri di via dell’Istria hanno così avviato quindi una continuativa attività di osservazione del locale monitorandolo per tutta la notte. Il 21 notte scorso è stato così notato un uomo avvicinarsi al dehor che, con fare sospetto, ha estratto una bottiglietta contenente – come dopo appurato – un accelerante e che ha tentato di appiccare il fuoco ai tavolini. I militari sono intervenuti immediatamente bloccandolo nel suo intento.

Accompagnato negli uffici del Comando Stazione, l’uomo ha dichiarato di aver voluto compiere tale gesto come vendetta per un torto subito dal titolare in precedenza quando, come cliente, aveva mangiato in quella pizzeria.

L’uomo, un 50enne triestino, è stato denunciato alla Procura di Trieste per danneggiamento a seguito di incendio. Le indagini, coordinate dal dott. Tripani, proseguono al fine di verificare se lo stesso sia autore anche degli episodi avvenuti in precedenza.